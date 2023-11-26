2023-11-26 15:08:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكد نجم العراق السابق سعد قيس، اليوم الاحد (26 تشرين الثاني 2023)، ثقته في قدرة فريق القوة الجوية العراقي، بتحقيق الفوز على سباهان أصفهان الإيراني في لقاء الإياب بدوري أبطال آسيا.

وفي تصريحات صحافية، أكد قيس أن القوة الجوية يمكن أن يعوض نتيجة التعثر في لقاء الذهاب بالجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا؛ حيث تعادل الفريقان (2-2) في مستهل مشوارهما لكن بشرط تقديم نفس الأداء الذي قدمه ضد اتحاد جدة السعودي.

وأردف قيس: "فريق القوة الجوية، من الممكن جدًا أن يصل إلى الدور الثاني من دوري أبطال آسيا، فيما لو تجاوز سباهان الإيراني، وهو قادر على تحقيق ذلك، لو ظهر بالمستوى ذاته الذي قدمه أمام الاتحاد في أربيل".

وختم تصريحاته بالقول: "القوة الجوية، أعاد البسمة من جديد إلى الجماهير العراقية، بعد أن قدّم مستوى أكثر من رائع وحقق نتيجة إيجابية على فريق الاتحاد السعودي المتخم بالنجوم العالميين".

ويحل القوة الجوية ضيفًا على سباهان، مساء غد الإثنين 27 نوفمبر/تشرين الثاني، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لحساب مباريات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا، وتنطلق المواجهة في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت بغداد ومكة المُكرمة.

يُذكر أن القوة الجوية لديه 7 نقاط في المرتبة الثالثة، وهو نفس عدد النقاط الذي يمتلكه سباهان الذي يحتل الوصافة بفارق الأهداف.