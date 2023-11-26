رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة محاسبة داعش لمنع تكرار جرائم حلبجة والمقابر الجماعية

2023-11-26 15:30:02 - المصدر: الفرات نيوز

رئيس الجمهورية يستقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد 26 تشرين الثاني 2023 في قصر بغداد، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم أحمد خان والوفد المرافق له.

وأكد السيد الرئيس، خلال اللقاء، أن العراق تعرض لهجمة إرهابية وحشية على يد تنظيم داعش ارتكب خلالها أبشع الجرائم ضد الإنسانية سيما تلك التي تعرض لها الإيزيديون، كذلك جرائم النظام الدكتاتوري في حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية في جنوب البلاد، مشددا على ضرورة ضمان محاسبة عصابات داعش عبر جمع الأدلة وتوثيقها، والعمل المشترك مع المنظمات الأممية للتوعية بآثار هذه الانتهاكات ومخاطرها على الصعيدين الإنساني والاجتماعي.

وأشار فخامته إلى أهمية تكاتف الجهود بصورة فعلية من أجل منع تكرار تلك الجرائم التي شملت الأطفال والنساء وكبار السن ولم يستثن أحد منها.

من جانبه، استعرض السيد كريم أحمد خان عمل المحكمة الجنائية الدولية في مواصلة التحقيق والتقصي عن مرتكبي الأعمال الإرهابية.