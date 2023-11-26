تربية كرميان: قوات اتحادية منعت مرور المتظاهرين التربويين الى بغداد ومدارسنا مشلولة

2023-11-26 15:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اتهمت مديرية تربية وحدة كرميان الكوردستانية، يوم الأحد، قوات الأمن الاتحادية بمنع مرور متظاهرين تربويين نحو العاصمة بغداد للتظاهر فيها.

وقال مدير المديرية دارا احمد سمير، لوكالة شفق نيوز، إن "قوات امنية في أطراف ديالى وكركوك وصلاح الدين منعت، اليوم، مرور ووصول المتظاهرين من الكوادر التربوية الى بغداد للتظاهر من أجل حل مشاكل رواتبهم المتأخرة منذ اشهر عدة".

وتابع، أن "أزمة الرواتب لا يمكن التكهن بحلها وما زالت محصورة بين حكومتي بغداد واقليم كوردستان".

وأشار سمير إلى أن "غالبية مدارس كرميان البالغة 400 مدرسة بكافة مراحلها مضربة ومشلولة بسبب غياب الرواتب"، محذرا بأن "العملية التعليمية ومستقبل الطلبة بات في خطر كبير ما لم تعالج بشكل عاجل وناجع".

وتابع، "ننتظر حتى الحلول الوسط لازمة الرواتب لغرض انتظام العملية التربوية وإنقاذ مستقبل الطلبة في المدارس".

وقرر المحاضرون المجانيون في السليمانية، يوم الثلاثاء، 21 تشرين الثاني الجاري، تغير مسار تظاهراتهم المطلبية والتوجه نحو الحكومة الاتحادية في بغداد مع تمديد الإضراب العام.

وتظاهرت، صباح اليوم، اعداد قليلة من التربويين قادمين من إقليم كوردستان، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد لمطالبة الحكومة الاتحادية بصرف رواتبهم.

وينظم المعلمون والمحاضرون في السليمانية تظاهراتهم بشكل مستمر (كل أحد من كل أسبوع) في المحافظة، منذ إعلان إضرابهم عن الدوام في أيلول الماضي.

ويستمر المعلمون والمحاضرون المجانيون في السليمانية وحلبجة وإدارتي گرميان ورابرين في إضرابهم العام منذ 68 يوماً بسبب تأخر وصول استحقاقات الإقليم من بغداد