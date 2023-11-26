ارتفاع أسعار الدولار في بغداد و اربيل مع الإغلاق

2023-11-26 16:22:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في بغداد، مساء اليوم الأحد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 157800 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 157250 دينارا مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 158750 دينارا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 156750 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 158100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 158000 دينار مقابل 100 دولار.