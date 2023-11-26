2023-11-26 16:36:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مدير ناحية الصينية التابعة لقضاء بيجي شمال غربي صلاح الدين، عزام كامل، يوم الأحد، باندلاع حريق في مصفى الصينية النفطي بسبب خلل فني.

وقال كامل لوكالة شفق نيوز، إن "أحد المراجل البخارية انفجر جراء خلل فني وسبب حريقاً في مصفى الصينية".

وبين أن "فرق الصيانة كانت قد أجرت أعمال صيانة على المراجل في وقت سابق إلا أن خللاً وقع أثناء تشغيل أحد المراجل وأدى إلى انفجاره".

وأكد كامل أنه "تمت السيطرة على الحريق من قبل فرق الإطفاء، منا فتحت الجهات المختصة تحقيقاً بالحادث لكشف سبب الخلل والحريق"، مشيراً إلى عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية تذكر.