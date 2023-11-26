وزير التربية ومحافظ المثنى يعلنان تحويل آخر 26 مدرسة آيلة للسقوط لإعادة البناء

2023-11-26 16:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

إلتقى معالي وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري محافظ المثنى أحمد منفي جودة مؤطرا التعاون المشترك مع الحكومة المحلية وبدعم من دولة رئيس الوزراء لإعطاء المشاريع التربوية الحيز الاكبر من النقاش بما يخدم المنظومة التعليمية بالكامل وذلك في أثناء زيارة الجبوري الى السماوة وافتتاح (7) مدارس جديدة تليق بمكانة الطالب العراقي .



كما بحث وزير التربية مع المحافظ الاتساع بدائرة الافادة من المشاريع لصالح الملاكات عبر إلزام الشركات المنفذة بناء قاعة رياض اطفال في كل مدرسة وتجهيزها بالكامل لرعاية أبناء المعلمين والمدرسين أثناء ساعات الدوام الرسمي وإطلاق مشروع تأهيل الطرق المؤدية الى المدارس الجديدة تسهيلا لحركة وتنقل الملاكات والطلبة منها وإليها،شاكرا جهود الحكومة المحلية وما قدمته من انجازات تخدم الطلبة في مضمار الابنية المدرسية بعد انهاء ملف المدارس الطينية والدوام الثلاثي والاعلان عن تحويل اخر (٢٦) مدرسة آيلة للسقوط لإعادة البناء .

فيما أجرى وزير التربية زيارة تفقدية الى تربية المثنى وإلتقى مديرها العام وعددا من مديري الاقسام والموظفين الذين استعرضوا النسب المتقدمة لإنجاز مشروع القرض الصيني البالغ (٥٣) موقعا تربويا والتوجه نحو زيادة اعداد المدارس المشمولة بنظام emis تخفيفا من الروتين وضمان سرعة ودقة الاداء مستحصلين الموافقات بتجهيز المدارس باللابتوبات .

أنهى وزير التربية جولته الميدانية مستمعا للمراجعين في تربية المثنى موجها بمتابعة تظلماتهم وإكمال معاملاتهم دون تأخير .