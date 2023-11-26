مصدر يكشف المرشح البديل لمحافظ نينوى المستقيل نجم الجبوري

2023-11-26 17:20:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- نينوى

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأحد (26 تشرين الثاني 2023)، عن المرشح البديل لشغل منصب محافظ نينوى خلفا للمستقيل نجم الجبوري.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "اتفاقا جرى بين مختلف الأطراف السياسية على ترشيح عبد القادر دخيل، الذي يشغل حاليا منصب رئيس لجنة أعمار الموصل".

وأضاف أنه "من المحتمل أن يصدر كتاب تعيين الدخيل محافظا لنينوى موقعا من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم أو غد".

وأشار إلى أن "النائب الأول للمحافظ سيروان روزبياني سيشغل منصب المحافظ ويقوم بتمشية الأمور، لحين صدور أمر رئيس الوزراء ومرسوم رئيس الجمهورية بتعيين الدخيل محافظا جديدا لنينوى".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وافق اليوم الأحد، على استقالة محافظ نينوى نجم عبد الله عبد الجبوري.

وتقدّم السيد الجبوري باستقالته بعد أن ردّ مجلس النوّاب التوصية التي أقرّها مجلس الوزراء في 17 تشرين الأول الماضي، بالاستثناء من إجراءات المساءلة والعدالة، استناداً إلى أحكام المادة (12) من قانون الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2010.



