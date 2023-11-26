2023-11-26 17:22:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

يحل الزوراء ضيفا على العربي الكويتي، غدا الإثنين (27 تشرين الثاني 2023) على ملعب جابر الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة قبل الأخيرة، للمجموعة الثالثة، بكأس الاتحاد الآسيوي.

وتمثل المباراة مفترق طرق للفريقين، لا سيما أن الرفاع البحريني يتصدر بفارق 3 نقاط عن الزوراء، و6 نقاط عن العربي، في حين يتذيل النجمة اللبناني بنقطة واحدة.

ويحتاج العربي للفوز غدا، وفي المباراة الأخيرة أمام النجمة اللبناني، للحفاظ على بصيص الأمل في التأهل كأفضل وصيف بالمجموعات الثلاث.

وينطبق ذلك أيضا على الزوراء، الذي يحتاج الفوز على العربي، ليدخل معركة الرفاع في

الجولة الأخيرة، للفوز وانتزاع بطاقة التأهل لنصف النهائي.

وحسب الجهاز الفني للعربي، بقيادة المدرب البوسني داركو، فإن صفوف الأخضر تعاني بعض الغيابات، بعدما تعرض 3 لاعبين، عادوا من صفوف المنتخب للإصابة، وهم سلمان العوضي، وبدر طارق، وعبد الله عمار.

وقال داركو في تصريح صحفي إن الأمور في العربي ليست على أفضل ما يكون، على مستوى جاهزية اللاعبين، مشيرا إلى 9 عناصر مهمة في الفريق قد تغيب بداعي الإصابة.

وأضاف أنه يثق في بقية اللاعبين وقدرتهم على بذل أفضل جهد، والحفاظ على ما تبقى من أمل في البطولة الآسيوية.

وأشار الى أنه ركز خلال الفترة الماضية، ومنذ توليه المهمة، على بعض الأمور الفنية، التي يتطلع للاستفادة منها في الاختبار الأول مع الفريق.

ويرى مدرب العربي منافسه العراقي "من أفضل الفرق التي تقدم مستويات متوازنة على مستوى الدفاع والهجوم".

ويدرك داركو صعوبة المهمة، في ظل ابتعاد عدد من لاعبيه عن مستواهم المميز، في المباريات الأخيرة.

على جانب آخر، اعترف مدرب الزوراء، المصري حسام البدري، بجاهزية فريقه، ودخوله مواجهة العربي بصفوف مكتملة.

كما بين أن الزوراء يحظى بأريحية، بعدما أجل الاتحاد العراقي مباراته بالجولة الخامسة في الدوري المحلي، ويسعى للفوز للاقتراب من بلوغ الدور الثاني.

وخاض الزوراء مباراة تجريبية ضد الكاظمية، اطمأن من خلالها على جاهزية فريقه، والطريقة التي سيعول عليها في مواجهة العربي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز العربي في البصرة 2-1.