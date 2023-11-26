بأمر الوزير.. شرطة النجف تنقل 3 من ضباطها الكبار على خلفية "تقديم اعتذار" للتيار الصدري (وثيقة + فيديو)

2023-11-26 17:26:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت قيادة شرطة محافظة النجف الاشرف، اليوم الأحد، نقل 3 من ضباطها إلى محافظات البصرة والانبار وصلاح الدين بتهمة اهانة الرتبة الامنية.

وطبقا لوثيقة حصلت وكالة شفق نيوز عليها، فإن "وزير الداخلية، عبدالامير الشمري، وجه بنقل 3 ضباط آمنين، على خلفية مداهمة منزل أحد عناصر التيار الصدري البارزين في النجف، وعدم اعتقاله كونه مطلوباً للقضاء، ثم تقديم لاحقا اعتذار له بجلسة صلح".

وبينت الوثيقة، أن "الضباط المتهمين باهانة الرتبة الأمنية التي يحملونها تم نقلهم لمحافظات البصرة والانبار وصلاح الدين".