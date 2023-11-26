الصقور باللون الأزرق أمام "أخضر" سباهان

2023-11-26 17:46:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المؤتمر الفني الخاص بمباراة فريقي القوة الجوية العراقي وسباهان الإيراني، المقررة مساء يوم غد الاثنين، لحساب الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا دور المجموعات .

وسيرتدي فريق القوة الجوية اللون الازرق الكامل ، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون الأحمر، بينما سيرتدي نادي سباهان اللون الاصفر الكامل ، فيما سيرتدي حارس المرمى اللون الاخضر .

وغادر فريق القوة الجوية، أمس السبت، إلى إيران استعداداً لمواجهة نادي سبهان أصفهان الإيراني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

وبدأ فريق القوة الجوية العراقي، مشواره الآسيوي أمام فريق سبهان أصفهان الإيراني بتعادل ايجابي 2-2.

وكان فريق القوة الجوية، قد عزز صدارته في دوري "نجوم العراق" المحترفين لكرة القدم، برصيد 13 نقطة بعد تعادله في مباراته الأخيرة مع الشرطة.