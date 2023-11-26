الاسدي يفتتح المقر الجديد لمديرية الجرحى العسكريين في هيئة ذوي الاعاقة

2023-11-26 17:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

افتتح وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي المقر الجديد لمديرية الجرحى العسكريين في هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة الاحد الموافق 26-11-2023 بحضور الملاك المتقدم للهيئة

والتقى السيد الوزير بعدد من المواطنين من ذوي الاعاقة ونظر في طلباتهم، ووجه الجهة المعنية بانجازها وفق السياقات المعمول بها.

من جانبها قالت رئيس الهيئة الحقوقية السيدة ذكرى عبد الرحيم ان مديرية الجرحى العسكريين تشكلت بموجب أمر ديواني صادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء وهي مديرية تعنى بمتابعة شؤون الجرحى العسكريين من وزارة الدفاع والداخلية والحشد الشعبي .

واوضحت عبد الرحيم ان عدد المستفيدين الذين روجوا معاملاتهم لتحويلهم من دائرة شؤون المحاربين الى مديرية الجرحى العسكريين في الهيئة بلغ 5709 مستفيدا منذ بداية تأسيسها لغاية تشرين الاول من عام 2023 .