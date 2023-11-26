بالصور.. الإعمار تنجز جميع ركائز مشروع مجسر الشالجية ببغداد وعددها 144 ركيزة

2023-11-26 18:28:59 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد (26 تشرين الثاني 2023)، انجاز جميع ركائز مجسر الشالجية بواقع (144) ركيزة، ضمن مشروع تطوير تقاطعي الطوبجي والشالجية بجانب الكرخ في بغداد، احد مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية.

وذكر المركز الاعلامي للوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الاعمال الحالية مستمرة بصب قبعات الركائز وتكسير رؤوس الركائز، في ما تم إكمال إزالة رمبات الصعود والنزول من الجهة الغربية لمجسر الطوبجي (مجسر 14تموز)، والمباشرة بإزالة الجهة الشرقية من المجسر (أعمدة الانارة والاسيجة الوقائية)، والبدء بتكسير المجسر وإزالته للتهيئة لأعمال صب ركائز المجسرات الجديدة".

وأضاف، ان "المشروع يشمل إنشاء مجسرين دوّارين للخلف من الاتجاهين، في شارع 14 تموز بطول (1 كم) لكل مجسر، لتيسير الحركة المرورية بين شارع 14 تموز وشارع 14رمضان، كما يتضمن تطوير تقاطع الشالجية بإنشاء ‏مجسر بطول (280) م في شارع 14 تموز؛ لنقل حركة المرور".‏

وأشار البيان الى، ان "المشروع الذي تستمر أعماله ليلاً ونهاراً على مدار الساعة، بواقع ثلاثة شفتات يعد من التقاطعات المهمة؛ كونه يشهد زخماً مرورياً كبيراً، لاسيما اثناء فترة العام الدراسي لطبيعة فعاليات المناطق المحيطه به؛ ولأنه يربط مناطق حيوية في جانب الكرخ، منها (الطوبجي، والشالجية، ‏والأعظمية، وغيرها)".