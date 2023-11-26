وزير الخارجية يؤكد للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اهتمام العراق بدراسة المبادرات

2023-11-26 18:30:02 - المصدر: الفرات نيوز

إستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأحد 2023/11/26، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان والوفد المرافق له.

بين السيد الوزير إن عصابات داعش الإرهابية قد إرتكبت جرائم عديدة بحق العراقيين، وقد شملت جميع الطوائف والأديان والفئات، وإن معاقبة مرتكبيها ضرورة واجبة ضمن الاطار القانوني والقضائي العراقي.

واستعرض السيد الوزير التضحيات التي قدمها العراق في التصدي للتنظيم الإرهابي، مؤكداً أن العراق يولي اهتماما بالغًا بدراسة المبادرات التي يعرضها المجتمع الدولي والتي من شأنها المساهمة بتجريم الأعمال الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي ومحاسبة مرتكبيها.

من جانبه، استعرض السيد كريم خان جهود المحكمة الجنائية الدولية وسعيها لاستخدام السبل القانونية لمحاسبة مرتكبي جرائم تنظيم داعش الإرهابي في العراق وإصدار أحكام قضائية من محكمة الجنايات الدولية بحق مرتكبي تلك الجرائم، مشيراً إلى رغبة المحكمة بالتعاون مع العراق في هذا المجال، حيث تم التطرق إلى أهمية التعاون المشترك مع العراق بما يساهم ومعاقبة مرتكبي جرائم الكيان الإرهابي وإضفاء صفة الابادة الجماعية على ماحدث للضحايا من جرائم ، وتعزير التعاون القانوني مع العراق ضمن هذا المجال.

في ختام اللقاء، تم التاكيد على ضرورة التواصل والتنسيق المشترك.