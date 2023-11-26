حكم قضائي بصرف مستحقات المدرب حكيم شاكر ويحصل على تعويض

2023-11-26 19:02:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن المدرب السابق للمنتخب العراق ونادي النفط حكيم شاكر انه كسب قضية الحصول على مستحقاته من نادي النفط بالمحاكم العراقية بعد عدم تسليم أي مبلغ من مستحقاته خلال قيادة النفط.

وقال شاكر لوكالة شفق نيوز انه كسب دعوته اليوم وان المحكمة قررت صرف مستحقاته التي لم يستلمها ولم تمنه اياها ادارة نادي النفط مقابل عقد مبرم بين الطرفين يقضي باسليم مستحقاته.

وبين أنه سيستلم غدا مبلغ عقده بعد قرار المحكمة وقدره 105 ملايين دينار، مشيرا إلى أن المحكمة قررت أيضا تعويضه بمبلغ آخر مقداره 75 مليون دينار كتعويض مادي ومعنوي لما تعرض له في المدة السابقة.

يذكر أن حكيم شاكر قاد فريق النفط الموسم الماضي عدة أدوار في الدوري الممتاز الموسم الكروي الماضي وغادر الفريق يوم 7 من شباط العام الحالي 2023 بعد نتائج متواضعة.