وفد من 16 مسؤول مالي ومصرفي عراقي يتوجهون لتركيا لحسم 3 ملفات تخص التجارة والدولار

2023-11-26 19:28:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

? مصدر حكومي:





استنادا الى توجيهات السيد رئيس الوزراء بخصوص تنظيم التبادل التجاري بين العراق وتركيا واستقراره بالطرق والوسائل القانونية والمصرفية المعتمدة ، ، واستكمالا للجولة الاولى للمباحثات التي جرت في بغداد يوم الاربعاء ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣ ، يغادر فجر يوم غد الاثنين ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٣ وفدا يضم المستشار المالي لرئيس الوزراء وثلاثة من مسؤولي البنك المركزي العراقي ومدراء أثني عشر من المصارف العراقية لاجراء مباحثات مع عدد من المؤسسات المالية والمصرفية التركية ومنها البنك المركزي التركي وجمعية المصارف اضافة الى وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية .

وستتركز المباحثات حول عدد من المواضيع ومنها:

١- التباحث مع المصارف التركية لغرض فتح حسابات مراسلة للمصارف العراقية وبالعملات الاجنبية المختلفة ليتم استخدامها في التسويات الحسابية مابين البلدين وحل كافة المعوقات التي تواجه الطرفين في تنفيذ هذه العملية.





٢- مناقشة تسهيل استخدام البطاقات الائتمانية للمقيمين والسواح العراقيين في السوق المصرفية التركية.





٣- كما سيتم مناقشة تنظيم التبادل التجاري بين البلدين من خلال قيام السلطات الكمركية التركية والعراقية بمطابقة السلع الموردة للعراق مع وثائق التحويل المالي من خلال نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية وبما يحمي مصالح واستقرار التجارة بين البلدين.





ومن المؤمل ان تسفر المباحثات اعلاه عن توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بالترتيبات المصرفية بين البلدين ، وبما يسهم باحتواء الطلب على الدولار النقدي من خلال السوق غير نظامية للعملات الاجنبية.