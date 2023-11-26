وفد عراقي يتوجه غدا إلى تركيا لبحث إمكانية فتح حسابات مراسلة للمصارف العراقية

2023-11-26 19:32:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي يوم الأحد، بتوجه يوم غد الاثنين وفد مالي إلى انقرة لبحث تنظيم التبادل التجاري بين العراق وتركيا واستقراره بالطرق والوسائل القانونية والمصرفية المعتمدة، مشيرا إلى أن المناقشات التي سيخوضها الوفد العراقي تأتي استكمالا للجولة الاولى للمباحثات التي جرت في بغداد يوم الأربعاء 15 تشرين الثاني الجاري.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الوفد يضم المستشار المالي لرئيس الوزراء وثلاثة من مسؤولي البنك المركزي العراقي ومدراء أثني عشر من المصارف العراقية لاجراء مباحثات مع عدد من المؤسسات المالية والمصرفية التركية ومنها البنك المركزي التركي وجمعية المصارف اضافة الى وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية.

وأشار إلى ان المباحثات ستتركز المباحثات حول عدد من المواضيع ومنها التباحث مع المصارف التركية لغرض فتح حسابات مراسلة للمصارف العراقية وبالعملات الأجنبية المختلفة ليتم استخدامها في التسويات الحسابية مابين البلدين وحل كافة المعوقات التي تواجه الطرفين في تنفيذ هذه العملية.

وبحسب المصدر ان الوفد المالي العراقي سيناقش تسهيل استخدام البطاقات الائتمانية للمقيمين والسواح العراقيين في السوق المصرفية التركية.

كما سيتم مناقشة تنظيم التبادل التجاري بين البلدين من خلال قيام السلطات الكمركية التركية والعراقية بمطابقة السلع الموردة للعراق مع وثائق التحويل المالي من خلال نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية وبما يحمي مصالح واستقرار التجارة بين البلدين.

ورجح المصدر أن تسفر المباحثات اعلاه عن توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بالترتيبات المصرفية بين البلدين، وبما يسهم باحتواء الطلب على الدولار النقدي من خلال السوق غير نظامية للعملات الأجنبية.