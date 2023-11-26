2023-11-26 20:28:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصف مدرب نادي القوة الجوية ايوب اوديشو أمام سباهان الايراني بـ"الصعبة والمهمة" في الوقت ذاته.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة القوة الجوية وسبهان الإيراني.

وأضاف اوديشو؛ "نطمح لتحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث الى بغداد"، مبينا ان "فريق سباهان الايراني من الاندية القوية والمتطورة في القارة الاسيوية".

من جهته؛ قال اللاعب إبراهيم بايش؛ إن "فريق سباهان يضم لاعبين على مستوى عال".

وأضاف "لقد جئنا الى طهران من أجل الفوز والتأهل الى الدور المقبل".

وتابع "نطمح الى عدم الوقوع في الأخطاء وتقديم مباراة تليق بسمعة نادي القوة الجوية".

ويواجه فريق القوة الجوية العراقي مضيفه سباهان الإيراني، المقررة مساء يوم غد الاثنين، لحساب الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا دور المجموعات.