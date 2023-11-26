"القائمة البيضاء".. حراك لتوحيد "السنينة العشائرية" في محافظة عراقية لـ 10 أنواع من الخلافات

2023-11-26 20:33:34 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشف مديرية شؤون العشائر في ديالى، اليوم الاحد (26 تشرين الثاني 2023)، عن حراك لطرح ما اسماها القائمة البيضاء، لتوحيد "السنينة العشائرية" في المحافظة.

وقال مدير شؤون عشائر ديالى العميد علي محمود الربيعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "المجتمع في ديالى عانى في السنوات الاخيرة من بروز مشاكل معقدة بدأت تاخذ منحى يهدد استقراره ويضرب بقوة الامن المجتمعي ما استدعى الجهود من قبل النخب العشائرية في احتوائها والعمل على فرض عقوبات مجتمعية تسهم في حماية المجتمع وتحقيق مبدا العدالة والانصاف وفق رؤية تحترم القانون بالمقام الاول".

واضاف، ان "ديالى تشهد حراكا عشائريا متصاعدا لطرح القائمة البيضاء وهي تتضمن توحيد السنينة العشائرية لاكثر من 10 حوادث منها القتل والدهس والاتجار بالمخدرات والابتزاز من ناحية عدم المغالاة في الفصول والتعامل وفق رؤية شاملة لكل مناطق ديالى لتكون القائمة هي المعيار الذي يحقق الانصاف لكل الاطراف".

واشار الى ان "توحيد السنينة العشائرية امر بالغ الاهمية وسيخلق مبدأ عادلا بعيدا عن المغالاة والسعي الى حل واقعي للمشاكل المستحدثة وفق رؤية تاخذ بنظر الاعتبار الحلول وليس العقاب فقط".

وتوقع ان "تطرح القائمة نهاية 2023 بعد تاييدها من قبل زعماء العشائر في كل مناطق ديالى خاصة مع وجود دعم حقيقي لهذا المسار من قبل كل الاطراف".



