ابتداء من الثلاثاء.. أجواء شديدة البرودة وأمطار شمال وغرب العراق

2023-11-26 20:44:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشير توقعات الطقس الى استمرار فرص هطول الأمطار هذه الليلة في دهوك وشمال أربيل.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك، "اعتبارا من صباح الإثنين لغاية صباح الثلاثاء، متوقع ان تكون الامطار حاضرة في (نينوى ودهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالى وواسط وشرق ميسان) ومناطق متفرقة من غرب الأنبار".

كما توقع "فرص واردة للغزارة في أربيل والسليمانية وشرق دهوك، وباقي مدن البلاد أجواء ما بين صحو وغائم جزئياً".

وتابع، "اعتبارا من يوم الثلاثاء، هناك أنخفاض واضح بدرجات الحرارة في وسط وغرب وشمال البلاد، باقي المناطق يكون الانخفاض يوم الأربعاء وستكون الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الصباح ومعتدلة نسبياً خلال النهار".