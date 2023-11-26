الكشف عن أهداف وخطة الوفد الكردي في بغداد بشأن رواتب الاقليم

2023-11-26 21:32:52 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -أربيل

أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق عن الدورة الخامسة صباح حسن، اليوم الاحد (26 تشرين الثاني 2023) ان الوفد الكردي الذي يزور بغداد يهدف لعقد اتفاق جديد مع الحكومة الاتحادية.

وقال حسن في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الوفد يهدف لعقد اتفاق جديد يخص رواتب الموظفين وإيصال المبالغ بشكل مستمر للإقليم، وحكومة كردستان هي المسؤولة عن الصرف والتوزيع".

وأضاف أنه "بعد اقتراب نهاية الاتفاق السابق الذي تضمن إرسال 3 رواتب، نطمح لعقد اتفاق طويل الأمد يضمن إرسال الرواتب بشكل شهري للإقليم مع حصة كردستان من الموازنة".

وأشار إلى أن "الموظفين في الإقليم يطالبون بصرف رواتبهم بشكل منتظم، لكن نحن نؤكد أن بغداد هي المسؤولة عن هذا التأخير، لكونها لم تف بالإلتزامات التي بذمتها".

وكشفت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق عن اتفاق يقضي بتوطين رواتب موظفي الاقليم في المصارف الاتحادية وتوزيعها لموظفي الاقليم بشكل مباشر عبر البطاقات الالكترونية وعدم تسليم الاموال الى حكومة الاقليم، وهو الامر الذي يراه الحزب الديمقراطي الكردستاني بانه غير دستوري، لأن الاقليم كيان مستقل وتوزيع الرواتب على الموظفين من مهام حكومة الاقليم، وعلى بغداد تسليم الاموال الى حكومة الاقليم.

ومن المؤمل ان يتسلم الاقليم الدفعة الاخيرة من الرواتب والتي ستوزع لموظفي الاقليم كرواتب شهر ايلول (التاسع)، فيما تبقى رواتب الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي مجهولة المصير.



