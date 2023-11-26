بعدما منعتهم بغداد.. معلمو السليمانية يستعدون لتظاهرات واسعة يوم غد

2023-11-26 21:52:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المعلمون والمحاضرون المجانيون المضربون عن الدوام في السليمانية، يوم الأحد، أنهم سينظمون تظاهرات واسعة غداً في المحافظة، بعد أن منعتهم السلطات الاتحادية من التظاهر في العاصمة بغداد.

وقال هاوري محمد، أحد المعلمين المحتجين، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز في السليمانية "على الرغم من اتخاذنا السبل القانونية والإدارية كافة والحصول على جميع الموافقات الأمنية عن طريق وزير الداخلية العراقية واللجنة الأمنية في بغداد، لتنظيم تظاهرة مدنية وسلمية في ساحة التحرير وسط بغداد، لكن مع الأسف تم منعنا من عبور جميع السيطرات المحاذية لإقليم كوردستان".

وأضاف "أتضح لنّا أنه منذ ليلة أمس جاء أمر منع وصولنا لبغداد لهذا تم غلق طريق السليمانية - كركوك لمدة أربع ساعات".

وتابع "منعنا من الوصول إلى بغداد كان جزءاً من اتفاق مبرم بين بغداد وأربيل وهذا سوف لن يمنعنا من المطالبة بحقوقنا الشرعية في السليمانية وسنستمر على طريقنا المدني في المطالبة بحقوقنا".

وأعلن محمد "يوم غد الاثنين سننظم تظاهرات كبيرة ونطالب جميع المعلمين والموظفين المشاركة الفعالة في هذه التظاهرات".