بالصور.. إنجاز 43 ركيزة في مجسر الرستمية ضمن مشروع فك اختناقات بغداد

2023-11-26 22:19:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفذت وزارة الاعمار والإسكان، اليوم الأحد (26 تشرين الثاني 2023)، انجاز 43 ركيزة ضمن أعمال مجسر الرستمية جنوب العاصمة بغداد ضمن مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة التي انطلقت خلال العام الجاري 2023.

وأشرف على الانجاز (الشفت الليلي) دائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة الاعمار.

وكانت وزارة الاعمار، أعلنت في وقت سابق عن انجاز جميع ركائز مجسر الشالجية بواقع (144) ركيزة، ضمن مشروع تطوير تقاطعي الطوبجي والشالجية بجانب الكرخ في بغداد ، احد مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية.

وأطلقت الحكومة في آذار الماضي ما وصفتها بأنها "حزمة أولى لفك الاختناقات المرورية في بغداد عبر 16 مشروعاً تتعلق باستحداث طرق وجسور"، مؤكدة أهميتها في معالجة المشكلة باعتبارها "الأولى من نوعها في البلاد".

وتشهد كثير من شوارع المحافظات العراقية، خصوصاً العاصمة بغداد، زحاماً يومياً بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد السيارات، والتي يقابلها عدم توسيع شبكة الشوارع القديمة والمتهالكة، والتي لم تعد تستوعب تلك الأعداد من السيارات. وأكّدت وزارة التخطيط، في وقتٍ سابق، أنّ عدد سيارات القطاع الخاص المسجّلة في عموم العراق حتى نهاية عام 2021، بلغ 7 ملايين و460 ألف سيارة، ويشمل ذلك السيارات المسجلة في إقليم كردستان العراق.