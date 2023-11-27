دوي انفجار "كبير" في قاعدة حرير الجوية بأربيل.. ومكافحة الإرهاب تتحدث عن إجراء خاص

2023-11-27 00:10:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي يوم الأحد، بسماع دوي انفجار كبير داخل قاعدة حرير الجوية في اربيل باقليم كوردستان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "دوي انفجار كبير سُمع داخل قاعدة حرير الجوية في أربيل دون معرفة أسباب الانفجار".

واضاف انه "بعد الانفجار تصاعدت اعمدة الدخان من داخل القاعدة".

وفي غضون ذلك؛ أكد مجلس مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان؛ أنه لم يحدث أي هجوم والصوت الذي سمع كان إجراءً خاصاً وليس خطيراً، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.