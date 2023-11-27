ريال مدريد يكتسح قادش بثلاثية نظيفة ويعتلي صدارة الليجا

2023-11-27 01:56:06 - المصدر: واع

متابعة - واعقاد البرازيلي رودريجو جويس فريقه ريال مدريد، للانتصار بنتيجة (3-0) خلال مواجهة قادش، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 14 من الليجا.وسجل لريال مدريد: رودريجو (هدفين) في الدقائق 14 و64، وبيلينجهام في الدقيقة 74.وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 35 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا مؤقتا، بينما تجمد رصيد قادش عند 10 نقاط في المركز السادس عشر.