أستون فيلا يتغلب على توتنهام في الدوري الإنكليزي

2023-11-27 01:56:06 - المصدر: واع

متابعة – واعحقق فريق أستون فيلا فوزاً مهماً على مستضيفه فريق توتنهام هوتسبر بهدفين مقابل هدف واحد لحساب الأسبوع الـ (13) من الدوري الانكليزي الممتاز.تقدم جيوفاني لو سيلسو اولاً لفريق توتنهام في الدقيقة الـ (22)، وعادل لفريق أستون فيلا باو توريس في الدقيقة الـ(45) لينتهي الشوط الاول بالتعادل بهدف لكل منهما.وسجل اللاعب أولي واتكينز في الدقيقة الـ (61) هدف الفوزالثاني لفريق أستون فيلا بضربة رأس رائعة ليتقدم فريقه الى المركز الرابع برصيد (28) نقطة.المصدر : كورة