2023-11-27 01:56:06 - المصدر: واع

بغداد- واعاختتمت في العاصمة الإسبانيّة مدريد دورة المهارات الأساسيّة لتَعزيز الاحتراف والمسابقات، بتنظيم وإشراف مباشر من لاليغا، والتي استمرّت سبعةَ أيامٍ بمشاركة ممثلي أندية دوري نجوم العراق وعددٍ من موظفي أقسام الاتحاد.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لدوري نجوم العراق تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" السفير العراقيّ في إسبانيا صالح التميمي ثمّن تواجد المشاركين في الدورة ومواظبتهم على الحُضور والاستفادة من كل المعلوماتِ التي طرحت على شكل محاضراتٍ نوعيةٍ مهمةٍ جداً".وأضاف البيان، أن" ممثلُ الاتحاد في الدورةِ قدّم الشُكرَ والتقدير للسفيرِ العراقيّ في مدريد، وسؤاله الدائم عن البعثةِ العراقيّة وتواصله اليومي، معرباً عن أمله بأن تستمر مثل هكذا دورات من أجل تطوير الكفاءات العراقيّة".يشار إلى أن الدورة ضمت مُمثلي أندية دوري نجوم العراق وبرئاسة عضو الاتحاد يحيى زغير، فضلاً عن عددٍ من موظفي الاتحاد .