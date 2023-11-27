2023-11-27 01:56:06 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 عاماً فوزه الثاني على نظيره السوري بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي ضيفها ملعب أمانة بغداد ضمن استحقاقات الفريقين للبطولات المقبلة.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم الفريق العراقي بهدفين نظيفين سجلهما أحمد ياسر في الدقيقة (34) وقسور جابر في الدقيقة (41)".وأضاف أن الفريق السوري تمكن من تقليص الفارق بتسجيله هدفه الوحيد في الشوط الثاني من المباراة".