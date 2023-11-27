اختتام فعاليات مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة في دورته الثالثة

2023-11-27 01:56:17 - المصدر: واع

بغداد - واعاختتمت فعاليات مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة في دورته الثالثة، اليوم الاثنين، تحت شعار الفلسفة والعالم المعيش والذي ينظمه بيت الفلسفة بالفجيرة.و قدّم الدكتور مجدي عبد الحافظ أستاذ الفلسفة بجامعة حلوان، أطروحته حول" الإنسان المعاصر وصراع القيم" وعرض الدكتور علي الكعبي من الإمارات تجربة وإستراتيجية دولة الإمارات حول" أهمية تعليم الفلسفة، فيما ناقش الدكتور حسن حماد من مصر موضوع" الفن والتسامح".وتساءل دكتور جيكوب داهل رينتورف هل كوكبنا في خطر ؟ وما السبيل إلى إنقاذه ؟وتحاور الدكتور عبد الله السيد ولد أباه في موضوع" من غريزة البقاء إلى حب الحياة "وأعلن الدكتور أنور مغيث من مصر البيان الختامي للمؤتمر فيما أفضى المؤتمر إلى اقتراح التوصيات الآتية:1- تأكيد أهمية دور بيت الفلسفة عربيا وعالميًا وتطوير نشاطه المتنوع، حيث يشمل برامج ترجمة و تأليف و حوار و ورش عمل و التي من شأنها تأكيد حضور الفلسفة في الحياة.2- تأكيد دعوة تعليم الفلسفة في العالم العربي في كل مراحل التعليم المختلفة، فضلا عن عقد دورات فلسفية لإغناء الناشئة في مختلف مجالات الوعي الفلسفي.3- المشاركة في المؤتمرات العالمية الفلسفية بحيث يكون للفلاسفة العرب حضور دائم في دائرة الفلسفة العالمية لنزع الفكرة المسبقة للآخرين عنا، كما يعزز التواصل مع الفلسفة العالمية بوصفها جزءا من تاريخ الوعي الفلسفي المعاصر.