نقابة الفنانين تحدد السيناريوهات الفائزة بمسابقة الأفلام الروائية القصيرة

2023-11-27 01:56:17 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةحددت نقابة الفنانين العراقيين، السيناريوهات الفائزة بمسابقة الأفلام الروائية القصيرة.وقال نقيب الفنانين العراقيين رئيس مهرجان بغداد السينمائي جبار جودي، لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان " اللجنة التحضيرية لمهرجان بغداد السينمائي دورة (محمد شكري جميل ) الذي تقيمه نقابة الفنانين العراقيين برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للمدة من العاشر ولغاية الرابع عشر من شهر شباط 2024، اختارت السيناريوهات الفائزة بمسابقة الأفلام الروائية القصيرة المشمولة بمنحة النقابة".وأضاف، أن " الأفلام المختارة هي: (نصب الحرية) سيناريو فاضل محسن وإخراج حيدر موسى دفار، و(جابوجا) سيناريو وإخراج أنس الموسوي، و(الزهرة الإرجوانية) سيناريو وإخراج د. علي حنون، و(عطر) سيناريو مرتضى حنيص، و(حارس أور) سيناريو وإخراج فائز ناصر الكنعاني، و(حزام العفة) سيناريو هاني القريشي وإخراج وثاب الصكر، و(بكاء السيدة الجميلة) سيناريو رويدة عباس وإخراج علي البياتي، و(زوج إحتياطي) سيناريو وإخراج بهاء الكاظمي، و(مظلة) سيناريو وإخراج حيدر جبار فهد، و(شعلة) سيناريو وإخراج هاني القريشي".وأوضح، أن " المهرجان سينتج الفيلم الوثائقي (حارس الخيال) سيناريو وإخراج الدكتور مصطفى الشوكي؛ لعرضه في حفل الافتتاح".