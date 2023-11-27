ميس كمر تعلن عن أعمالها الفنية خلال شهر رمضان

2023-11-27 01:56:17 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ فاطمة رحمةكشفت الفنانة العراقية ميس كمر، اليوم الثلاثاء، عن أعمالها الفنية خلال شهر رمضان المبارك، فيما أشارت الى أنها لن تجسد أي شخصية مخالفة للأعراف.وقالت كمر لوكالة الأنباء العراقية، (واع): إن "الدراما الخليجية قطعت أشواطاً كبيرة، وهناك مسلسل سيعرض في رمضان، تشارك فيه مجموعة من نجوم الخليج".وأضافت أن "هناك مجموعة من الأسماء الشابة العراقية، قد برزت في الدراما العراقية خلال السنوات الأخيرة غاية في الأداء والالتزام"، لافتة: "إنني لن أجسد أي دور فيه شخصية تخترق أعرافنا، فكل مجتمع له حدوده ويجب احترامها".وعن هوايتها، بينت كمر أنه "من أفضل الهويات التي أمارسها الجمناستك والموسيقى والباليه، بالإضافة الى بعض الألعاب الرياضية الأخرى، وذلك لتجديد مرونة الجسد والتخلص من الطاقة السلبية".