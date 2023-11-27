2023-11-27 01:56:17 - المصدر: واع

بغداد – واع - أحمد سميسمتصوير: علي هاشمأقامت دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار وبرعاية وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني معرضاً فوتوغرافياً للفنان الراحل ياس خضر للمصور الفنان رزكار البرزنجي وتحت عنوان (ياس خضر والزمن الجميل)، ضم المعرض 85 صورة فوتغرافية وثقت حياة الراحل ياس خضر لحقبات زمنية مختلفة.وقال وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني لوكالة الأنباء العراقية (واع) أثناء افتتاحه المعرض: إنه "خلال افتتاحنا لمعرض الفنان الراحل ياس خضر نستذكر تاريخ العراق الاجتماعي المعاصر الذي أسس له الكثير من رواد الأغنية والقصيدة المغناة التي تؤرخ الأحداث الفنية المهمة التي تبقى خالدة في ذاكرة الأجيال".وأضاف "ياس خضر قيمة فنية كبيرة لا يمكن أن تهمل لذلك نراه حاضراً بيننا في كثير من النشاطات الثقافية والفنية والإنسانية".ولفت البدراني الى أنه "من الممكن أن ترعى وزارة الثقافة المعرض في عدد من المحافظات لما للراحل من تأثير ومكانة كبيرة في الفن العراقي و في أنفسنا أيضاً ".من جهته، قال مدير عام دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار علي عويد العبادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة الفنون العامة احتضنت المعرض الفوتوغرافي للفنان الكبير الراحل ياس خضر الذي ضم أكثر من 85 صورة وقصيدة مغناة خلال مسيرته الفنية الزاخرة بالابداع"، مشيراً الى أن "المعرض كان نتاجاً صورياً للمصور رزكار البرزنجي التي هيأت دائرة الفنون العامة كل المستلزمات اللازمة لإقامة المعرض".وأوضح العبادي أن "من مسؤوليات وزارة الثقافة أن تحتضن مثل معارض كهذه تؤرخ وتؤرشف رموز العراق الفنية والشخصيات المهمة في المجال الثقافي"، مؤكداً أن "الفنان ياس خضر يعد واحداً من الفنانين العراقيين المؤثرين في الساحة الفنية العراقية والشارع العراقي بكل أطيافه".وقال رفيق درب الراحل ياس خضر ومدير أعماله المصور رزكار البرزنجي : "استطعت أن أوثق حياة الراحل ياس خضر من خلال التقاط عدستي لأهم الصور التي جمعت الراحل مع شخصيات فنية وثقافية بارزة".وأضاف "جميع الصور في المعرض تعرض لأول مرة والتي وثقت حياة الراحل منذ شبابه وإلى يوم وفاته على سرير المستشفى".وأوضح البرزنجي أنه "سيتم توثيق الصور في كتاب يتناول سيرة الراحل ياس خضر في الأيام المقبلة"، لافتاً الى أنه "سيقام معرض فوتوغرافي للراحل ياس خضر في كردستان العراق يضم صوراً جديدة قريباً".وحضر المعرض عدد كبير من الفنانين العراقيين ومن محبي وجمهور الراحل.