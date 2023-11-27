محافظ بغداد يعلن المباشرة بتأهيل طريق رئيسي في أبي غريب بطول 9 كم

2023-11-27 01:58:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الأحد، المباشرة بتأهيل طريق التلة بطول أكثر من تسعة كيلومترات في قضاء أبي غريب.وقال المحافظ في بيان صادر عن قسم الإعلام والاتصال الحكومي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الملاكات الفنية لقسم الشؤون البلدية باشرت بتأهيل وتطوير طريق التلة الممتد من جسر الألبان إلى الجسر الاسود ضمن قضاء ابي غريب بطول (9،5) كيلومترات"، لافتاً إلى أن "الأعمال المقررة تتضمن توسعة الطريق الى عشرة مترات وتبليطه فضلاً عن أعمال التأثيث ونصب الإنارة على طول الطريق".وأشار العطا، إلى أن " الطريق يعتبر من الطرق الشريانية في قضاء أبي غريب حيث يربط (93) قرية، كذلك يربط مناطق مركز القضاء بالطريق الدولي المؤدي إلى محافظة الأنبار من جهة، وقضاء المحمودية من جهة أخرى"، مبيناً أن "محافظة بغداد، تهتم بشكل استثنائي في ملف الطرق الرئيسة لا سيما مداخل المدن، كونها المسار الرابط من محاور الطرق الرئيسة إلى شبكة النقل الداخلية وبالعكس".وتابع: أن "الملاكات الفنية لمحافظة بغداد تواصل أعمال تأهيل مدخل ناحية النهروان، الذي يبدأ من تقاطع النهروان، وصولاً إلى مدخل 9 نيسان بطول (5،800) متر، فضلاُ عن تأهيل مدخل ناحية اليوسفية، والذي يتضمن إنشاء ممر ثان للطريق الرئيس الرابط من المصب العام إلى مدخل الناحية بمسافة 10 كيلومترات، كذلك تأهيل وتطوير مدخل منطقة البوعيثة بطول نحو (8) كيلومترات".