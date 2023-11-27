المنتجات النفطية: الدفع الإلكتروني بمحطات الوقود لن يفرض أجورا إضافية

2023-11-27 01:58:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت شركة المنتجات النفطية، اليوم الأحد، أن بيع الوقود بالمحطات عبر الدفع الإلكتروني، لن يضيف أجورا مادية إضافية على المواطنين، فيما أكدت أنها تجهز عموم العراق بـ 30 مليون لتر يومياً.وقال مدير المنتجات النفطية حسين طالب لوكالة الأنباء العراقية (واع) :إن "قرار اعتماد الدفع الإلكتروني حصراً في محطات الوقود يأتي ضمن توجه الحكومة لتعميم هذه التجربة في الدفع ويتطلب ابتداءً أن يكون لدى جميع السائقين بطاقة دفع إلكترونية".وأضاف، أن "المواطن سيدفع فقط قيمة المبلغ المطلوب في الشاشة الموجودة بالمحطات، ولن يتحملوا أعباء مالية إضافية تزيد عن سعر لتر الوقود".وتابع في حديثه أن "شركة توزيع المنتجات النفطية تجهز ثلاثين مليون لتر بنزين يوميا للمواطنين مقسمة ما بين البنزين الممتاز ب(450) دينارا والمحسن (650) دينارا ".وأشار الى أن" الدولة تدعم المشتقات النفطية بقيمة تزيد عن 100‎%‎ "، لافتا الى أن "سعر لتر البانزين الذي يباع بـ 650 دينارا يكلف الدولة 1000 دينار".ولفت الى أن" الشركة تنتج يوميا 23 مليون لتر بانزين وهنالك عجز يقدر ب 7 ملايين يتم استيراده من الخارج"، لافتا الى أن" العراق كان يستورد مشتقات نفطية بقيمة ثلاثة مليارات ونصف دولار سنويا قبل تقليل الحاجة إلى الاستيراد".