مصرف الرافدين يعلن اعتماد بطاقة وقود العجلات الحكومية

2023-11-27 01:58:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، اعتماد بطاقة وقود العجلات الحكومية بما يخص عجلات المصرف.وذكر المصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "التزاماً بقرارات مجلس الوزراء وتوجيهات البنك المركزي، يعلن مصرف الرافدين اعتماد بطاقة وقود العجلات الحكومية بما يخص عجلات المصرف".وأضاف، أنه "يدعو المصرف جميع المؤسسات والدوائر والشركات الحكومية الراغبة بالحصول على هذه البطاقة، بمراجعة جميع فروع المصرف القريبة منها لغرض الحصول على تلك البطاقات مجاناً".