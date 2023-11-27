الأنبار.. مشروع ماء البغدادي الكبير يصل إلى مراحله الأخيرة

2023-11-27 01:58:02 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأكد مدير ناحية البغدادي في محافظة الأنبار شرحبيل كهلان السمرمد، اليوم الأحد، أن مشروع ماء البغدادي الكبير في محافظة الأنبار وصل إلى مراحله الأخيرة.وقال السمرمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نسبة إنجاز مشروع ماء البغدادي الكبير والذي تبلغ قدرته 3000 /م3 في الثانية، وبكلفة (مئة مليار دينار)، وصلت إلى 95٪".وأضاف، أن "المشروع سيغذي مناطق واسعة بدءاً من ناحية البغدادي وصولا إلى مدينة الدولاب وقراها و(طريق السايدين) الواصل إلى جسر الشهيد وحيد، إضافة إلى مناطق المؤسسة والبغدادي الشرقية ودالية خلف ومنطقة المشهد وأحياء القدس الأولى والثانية الشهداء، وفريحة والقصر والقادسية السكني، كما أنه سيغطي كل مناطق البغدادي من سايد الشامية".وبين السمرمد، أنه "تم مد الأنبوب الرئيسي، وفي الأيام المقبلة سيتم ربط المشروع بشبكة الأنابيب الداخلية، ليصل الماء لجميع الأهالي"، مؤكدا، أن "المشروع سيخفف من معاناة المواطنين الذين عانوا سنوات طويلة من قلة وصول المياه إلى منازلهم".