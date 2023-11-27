رئيس الوزراء يدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى مساعدة العراق في تحديد الداعمين للإرهاب

2023-11-27 01:58:02 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، المحكمة الجنائية الدولية إلى مساعدة العراق في تحديد الداعمين للإرهاب.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مساء اليوم الأحد، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان والوفد المرافق له، وجرى، خلال اللقاء، التباحث في آليات التعاون بين الحكومة العراقية والمحكمة الجنائية الدولية؛ لمحاسبة عناصر عصابات داعش الإرهابية الذين ارتكبوا الجرائم في العراق، بما يساعد في إنصاف آلاف الضحايا الذين قضوا على يد الإرهاب".وأكد السوداني بحسب البيان، "ضرورة مساندة العراق في محاكمة ومحاسبة العناصر الإرهابية التي تسببت بإزهاق أرواح العراقيين وارتكبت مجازر وحشية بحق المدنيين"، مبيناً أن "العراق حارب الإرهاب بالنيابة عن العالم، وتمكن من هزيمته، وقدم في سبيل ذلك الكثير من التضحيات".ودعا "المحكمة الجنائية الدولية إلى مساعدة العراق وإسناده في تحديد الداعمين للإرهاب في العراق، سواء كانوا دولاً أو مؤسسات، من أجل مقاضاتهم في المحاكم العراقية".من جانبه أكد خان "حرص المحكمة الجنائية الدولية على ملاحقة ومحاسبة المنتمين للتنظيمات الإرهابية في العراق، وإنصاف الضحايا، مشيراً إلى أن العراقيين ألحقوا الهزيمة بداعش الإرهابية عبر وحدتهم وتماسكهم، والتصميم على تطهير أرضهم".