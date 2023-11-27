رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة ضمان محاسبة عصابات داعش عبر جمع الأدلة وتوثيقها

2023-11-27 01:58:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، على ضرورة ضمان محاسبة عصابات داعش عبر جمع الأدلة وتوثيقها.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الأحد، في قصر بغداد، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان والوفد المرافق له".

وأكد الرئيس خلال اللقاء، أن "العراق تعرض لهجمة إرهابية وحشية على يد تنظيم داعش ارتكب خلالها أبشع الجرائم ضد الإنسانية لا سيما تلك التي تعرض لها الإيزيديون، كذلك جرائم النظام الدكتاتوري في حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية في جنوب البلاد"، مشدداً على "ضرورة ضمان محاسبة عصابات داعش عبر جمع الأدلة وتوثيقها، والعمل المشترك مع المنظمات الأممية للتوعية بآثار هذه الانتهاكات ومخاطرها على الصعيدين الإنساني والاجتماعي".

وأشار إلى "أهمية تكاتف الجهود بصورة فعلية من أجل منع تكرار تلك الجرائم التي شملت الأطفال والنساء وكبار السن ولم يستثن أحد منهم".

من جانبه، استعرض كريم أحمد خان "عمل المحكمة الجنائية الدولية في مواصلة التحقيق والتقصي عن مرتكبي الأعمال الإرهابية".