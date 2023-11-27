رئيس الوزراء يوافق على استقالة محافظ نينوى

2023-11-27 01:58:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على استقالة محافظ نينوى نجم الجبوري.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وافق، اليوم، على استقالة محافظ نينوى نجم عبد الله عبد الجبوري".

واضاف ان "الجبوري تقدّم باستقالته بعد أن ردّ مجلس النوّاب التوصية التي أقرّها مجلس الوزراء في 17 تشرين الأول الماضي، بالاستثناء من إجراءات المساءلة والعدالة، استناداً إلى أحكام المادة 12 من قانون الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2010".

وعبّر رئيس الوزراء خلال استقباله الجبوري "عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها خلال أداء واجباته التنفيذية طوال السنوات الماضية".