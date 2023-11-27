2023-11-27 01:58:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأفاد مصدر حكومي، اليوم الأحد، بأن وفداً عراقياً رفيعاً سيغادر يوم غد الإثنين إلى تركيا لمناقشة ثلاثة ملفات.وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): "استنادا الى توجيهات رئيس الوزراء بخصوص تنظيم التبادل التجاري بين العراق وتركيا واستقراره بالطرق والوسائل القانونية والمصرفية المعتمدة، واستكمالاً للجولة الاولى للمباحثات التي جرت في بغداد يوم الأربعاء 15 / 11 / 2023، يغادر فجر يوم غد الإثنين 27 / 11 / 2023 وفد يضم المستشار المالي لرئيس الوزراء وثلاثة من مسؤولي البنك المركزي العراقي واثني عشر مديرا من المصارف العراقية لإجراء مباحثات مع عدد من المؤسسات المالية والمصرفية التركية ومنها البنك المركزي التركي وجمعية المصارف اضافة الى وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية".وبين أن المباحثات ستتركز حول عدد من المواضيع ومنها:1- التباحث مع المصارف التركية لغرض فتح حسابات مراسلة للمصارف العراقية وبالعملات الأجنبية المختلفة ليتم استخدامها في التسويات الحسابية ما بين البلدين وحل المعوقات كافة التي تواجه الطرفين في تنفيذ هذه العملية.2- مناقشة تسهيل استخدام البطاقات الائتمانية للمقيمين والسياح العراقيين في السوق المصرفية التركية.3- مناقشة تنظيم التبادل التجاري بين البلدين من خلال قيام السلطات الكمركية التركية والعراقية بمطابقة السلع الموردة للعراق مع وثائق التحويل المالي من خلال نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية وبما يحمي مصالح واستقرار التجارة بين البلدين.وقال المصدر: "من المؤمل أن تسفر المباحثات أعلاه عن توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بالترتيبات المصرفية بين البلدين، وبما يسهم باحتواء الطلب على الدولار النقدي من خلال السوق غير نظامية للعملات الأجنبية".