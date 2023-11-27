2023-11-27 01:58:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، فوز شركتين بثلاثة حقول ضمن جولة التراخيص الخامسة، فيما أكدت وجود مساعٍ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والتحول إلى تصديره.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركات الفائزة بجولة التراخيص النفطية الخامسة هي شركة الهلال للطاقة وفازت بحقلين ضمن شركة نفط الوسط، كما فازت شركة أخرى بحقل الحويزة".

وأضاف خضير، أن "الوزارة تنتظر تقديم الشركات العالمية عروضها لاستثمار هذه الحقول والرقع"، مشيراً إلى أن "هناك طموحاً كبيراً في وزارة النفط بخصوص هذه الحقول والرقع، وهو أن يكون العراق بلداً غازياً، بالإضافة إلى كونه بلداً نفطياً".

وأكد، أن "وزارته تسعى إلى أن يكون العراق بلداً يؤمن احتياجاته الداخلية من الغاز، وأن يكون مصدراً للغاز".

وأعلنت وزارة النفط، في وقت سابق، أن عملية تطوير حقل خضر الماي النفطي جنوب غرب محافظة البصرة والذي فازت به شركة الهلال، ستنطلق خلال الأيام المقبلة .