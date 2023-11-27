مستشار رئيس الوزراء يعلن عن منصة لرجال الأعمال العراقيين والصينيين

2023-11-27 01:58:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةأوجز مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية، محمد النجار، اليوم السبت، أهمية العلاقة بين العراق والصين، فيما أعلن عن منصة لرجال الأعمال العراقيين والصينيين.وقال النجار، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، خلال حفل تأسيس مجلس الأعمال العراقي الصيني، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إن "الصين تميزت بعدة صفات، منها أنها البلد الوحيد الذي استطاع أن ينقذ 400 مليون إنسان من خط الفقر خلال 20 عاماً، وهذه تجربة عظيمة لا بد للجميع من الاستفادة منها، والصفة الثانية انتقالها من الاقتصاد الشيوعي الخاضع للدولة بنسبة ١٠٠% إلى اقتصاد مشترك حقيقي أصبح منتجاً".وأضاف: "أما الصفة الثالثة، وهي مهمة جداً إذ تتعلق بالخبرة التي اكتسبتها الصين عبر 4 آلاف عام من الحضارة، وهي كيفية تطوير فريق قادر على إدارة متغيرات الدولة"، مبيناً أن "العراق ينظر إلى الصين كصديق وكدولة شاركته همومه في مرحلة تخلى الكثير عنه".وتابع: "نسعى إلى التعلم كثيراً من الصين فيما يتعلق بكيفية تغيير إطار ونظم الدولة"، مشيراً إلى أن "الصين لديها مبدأ يسمى بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وهذه تجربة يجب الاستفادة منها في العراق لتغيير واقعنا الاقتصادي".ولفت إلى أن "الناتج القومي المحلي الصيني كان في العام ١٩٧٩، لا يتجاوز الـ120 ملياراً، أما اليوم الصين فهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم عبر 40 عاماً من التغييرات التي لم تحدث على أساس سياسي فقط بل على أساس اقتصادي وسياسي في وقت واحد"، معرباً عن أمله في "البدء بمرحلة جديدة من العلاقة مع الصين".وأكد أن "مشاريع تجارية وصناعية متجددة بين العراق والصين"، لافتاً إلى أن "مجلس الأعمال العراقي الصيني، سيكون منصة لرجال أعمال البلدين".