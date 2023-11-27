2023-11-27 01:58:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، أن البنك المركزي قطع شوطاً في إعادة استقرار السوق.وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تنويع مصادر اعتماد العملات الأجنبية في التعاملات التجارية، هو السبيل الوحيد لمعالجة مشكلة الطلب المتزايد على الدولار، وخلق سوق موازٍ لبيع العملة الصعبة".وأضاف، أنه "باستجابة البنك المركزي إلى دعوتنا السابقة بهذا الصدد، من خلال شروعه بفتح نوافذ مختلفة للتعامل بالعملات الأجنبية الأخرى واعتماد نظام ( المقاصة ) في التبادل التجاري مع مختلف البلدان، فإنه قطع شوطا طويلا في مهمة إعادة استقرار السوق والتخلص من هيمنة ( الدولار ) وتعزيز قوة الدينار العراقي ودخوله على خط التعاملات التجارية العالمية".وشدد العطواني، بحسب البيان، على "أهمية هذا التوجه باعتباره حلا ناجعا وإستراتيجية مدروسة لفتح آفاق جديدة تضمن تسهيل إجراءات التعاملات التجارية على مختلف الصعد".وأكد، "نجدد دعمنا الكامل لخطوات البنك المركزي العراقي وهو يسير بخطى ثابتة نحو وضع المعالجات الحقيقية للأزمة، فيما نتطلع الى خطوات أخرى تعيد الاستقرار إلى السوق وتنهي مشكلة تذبذب أسعار الصرف و تزايد الطلب على الدولار".