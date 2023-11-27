الداخلية توجه 5 وصايا للمواطنين لمنع اختراق حساباتهم وتعرضهم للابتزاز

2023-11-27 01:58:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ امنة السلاميوجهت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، 5 نصائح للمواطنين لتجنب الوقوع بشباك الابتزاز الالكتروني، فيما نشرت إحصائية عن اعداد الضحايا ممن قدموا شكاوى منذ مطلع العام الحالي ولغاية شهر تشرين الاول الماضي.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فعاليات وأنشطة الشرطة المجتمعية منذ مطلع العام الحالي ولغاية شهر تشرين الاول تضمنت مساعدة ضحايا الابتزاز الالكتروني وبواقع 1173 حالة من النساء و205 حالة من الرجال".وأوضح، إن "هناك عددا كبيرا من المواطنين وخاصة من النساء ممن يتعرضون للابتزاز ويمتنعون من اللجوء الى الأجهزة الأمنية بسبب المخاوف المجتمعية"، مبينا أن "حالات عديدة وصلت الى الانتحار او التعرض للقتل من قبل ذويهم، بالإضافة الى وجود حالات طلاق لنساء متزوجات بعد نشر صورهم من قبل المبتزين".وقدم الموسوي، "بعض النصائح التقنية للحد من خطر الوقوع في شباك الابتزاز الالكتروني، وتمثلت أولا بالحذر من إرسال الصور الشخصية لأشخاص غير معروفين، وثانياً التحقق من معلومات الأشخاص ممن يتم الموافقة على إضافتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وثالثاً تفعيل خاصية المصادقة الثنائية بحسابات المواطنين جميعاً لتجنب الاختراق".وأضاف، في نقطة رابعة "كما يجب تجنب الدخول إلى الروابط الوهمية أو تسجيل دخول في المواقع غير الآمنة، وأخيراً تجنب التعاطي مع الحسابات والمجموعات الخاصة الوهمية والمشبوهة".