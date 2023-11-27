هيئة الحشد تعلن ارتفاع حصيلة القصف على جرف النصر إلى 9 شهداء

2023-11-27 01:58:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القصف الأمريكي على جرف النصر إلى 9 شهداء.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "تزف الشهيد البطل (ماجد عبد الله كاظم الشيباوي) الذي ارتقى صباح اليوم، متأثراً بإصابته الخطيرة جراء القصف الأمريكي الغادر على جرف النصر الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء الى 9 ، وما زال 3 مصابين يتلقون العلاج".

وأضافت: "بهذا المصاب الأليم، نتقدم بخالص العزاء والمواساة الى ذوي الفقيد العزيز وسائر متعلقيه".