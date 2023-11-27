القبض على 3 تجار مخدرات بالنجف الأشرف ومتهم بخطف فتاة في بغداد

2023-11-27 01:58:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم السبت، القبض على 3 من تجار المخدرات في النجف الأشرف، والإطاحة بمتهم بعملية خطف لإحدى الفتيات في بغداد.وذكرت المديرية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "عبر معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية دقيقة لملف تجار المخدرات للقصاص منهم، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف الأشرف التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، من إلقاء القبض على ثلاثة من تجار ومروجي المواد المخدرة في قضاء الكوفة بمحافظة النجف الأشرف، ضبطت بحوزتهم بالجرم المشهود مواد مخدرة مختلفة وأدوات تعاط، حيث دونت أقوالهم بدائياً وقضائياً وإيقافهم وفق أحكام المادة (28) مخدرات".وأضافت أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية ذاتها، ألقت القبض على متهم بعملية خطف إحدى الفتيات شرقي العاصمة، وبعد التدقيق وجمع المعلومات استطاعت مفارز المديرية من تحديد مكان تواجده والقبض عليه في منطقة الكرادة ببغداد"، مبينة أن "المتهم صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة 421 خطف، وتم تسليمه إلى الجهات المختصة أصولياً".