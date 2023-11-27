الاستخبارات العسكرية تقبض على إرهابيين بنينوى والأنبار

2023-11-27 01:58:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على إرهابيين اثنين ينتميان إلى عصابات داعش الإرهابية في نينوى والأنبار.وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعمليتين منفصلتين تميزتا بالنوعية والاستباقية واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبتي الفرقة العاشرة والسادسة عشرة التابعتين إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبمشاركة القوات البرية المتواجدة في قواطع المسؤولية ومن خلال كمينين محكمين الأول في قرية الريحانية والثاني في سيطرة الشهيد أحمد الصداك، ألقت القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (4/ إرهاب) في قضاء الرمادي وناحية بادوش".وأضاف البيان، أن "الإرهابيين ينتميان إلى عناصر عصابات داعش الإرهابية، وقد تم تسليمهما إلى جهة الطلب أصولياً".