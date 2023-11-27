غارناتشو يكسر رقم واين روني

2023-11-27 07:28:01 - المصدر: واع

متابعة - واعسجل الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو الهدف الاول لفريقه مانشستر يونايتد أمام إيفرتون على ملعب غوديسون بارك ضمن لقاءات الجولة 13 من الدوري الإنكليزي الممتاز.وبحسب أرقام شبكة أوبتا أصبح غارناتشو بعمر 19 عاما و148 يوما أصغر لاعب من مانشستر يونايتد يسجل في شباك إيفرتون بملعب غوديسون بارك في البريمييرليغ متخطيا رقم واين روني السابق 19 عاما و293 يوما في شهر أب من عام 2005.يذكر أن غارناتشو خاض 16 مباراة في جميع المسابقات برفقة مانشستر يونايتد هذا الموسم لم يسجل خلالها سوى هدفا واحدا في البريمييرليغ هذا الموسم.