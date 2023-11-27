بيلينغهام يحطم رقما قياسيا لكريستيانو رونالو

2023-11-27 08:02:01 - المصدر: واع

متابعة – واعحطم جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد رقما قياسيا كان مسجلا باسم كريستيانو رونالدو أسطورة النادي الملكي الإسباني، ونجم النصر السعودي الحالي.وسجل رودريغو هدفين وأضاف العائد من الإصابة بلينغهام هدفا آخر، ليستعيد ريال مدريد صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مؤقتا، بعد الفوز 3-صفر على مضيفه قادش.ويملك بيلينغهام حاليا في رصيده 14 هدفا في أول 15 مباراة له مع نادي ريال مدريد، ليحطم رقم رونالدو الذي سجل 13 هدفا في أول 15 مباراة مع الريال.ودشن بيلينغهام الوافد من بروسيا دورتموند هذا الصيف أفضل انطلاقه لأي لاعب في تاريخ ريال مدريد بقميص النادي على الإطلاق.وتفوقت انطلاقة بيلينغهام أيضا على أساطير مثل دي ستيفانو وبرودين صاحبيْ الـ13 هدفا في أول 15 مباراة، وبوشكاش الذي سجل 11 هدفا في نفس عدد المباريات.وعانى بيلينغهام من إصابة في الكتف حرمته من المشاركة مع الفريق قبل التوقف الدولي.