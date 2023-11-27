المنافذ الحدودية تضبط عجلة مخالفة في منفذ زرباطية

2023-11-27 08:06:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الإثنين، ضبط عجلة مخالفة لشروط الاستيراد سببت هدرا بالمال العام في منفذ زرباطية .وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مديرية منفذ زرباطية الحدودي، تمكنت من ضبط عجلة في نقطة البحث والتحري مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".وأضاف، أنه "من خلال الكشف والتدقيق تبين وجود تلاعب في الوزن وتغيير في وصف البضائع وإضافة مواد أخرى في المعاملات الجمركية المنجزة بهدف التقليل من دفع الرسوم الكمركية مما سببت هدرا بالمال العام".وتابع أنه "تم تنظيم محاضر ضبط أصولية وإحالة العجلة والمعاملة الجمركية إلى مركز شرطة جمرك زرباطية لعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين".