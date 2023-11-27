تخصيص مليار دينار لنادي كربلاء.. وثيقة

2023-11-27 08:06:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اوعز محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي بتخصيص مبلغ مليار دينار عراقي لنادي كربلاء.

وقالت إدارة النادي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن هذا القرار يشكل فرحة كبيرة لإدارة وجماهير العميد الكربلائي والتي كانت تنتظر الدعم من المحافظ.

وعبرت الهيئة الادارية لنادي كربلاء عن شكرها وتقديرها لمحافظ كربلاء، وتعهدت بأن يكون العميد الكربلائي في المقدمة والصدارة.

وفي 23 تموز 2022، أعلن رئيس نادي كربلاء حينها، عن تخصيص محافظ كربلاء مبلغ مليار ومائتين وخمسين مليون دينار لدعم النادي.